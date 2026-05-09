LM.Cが4月26日、NAGANO CLUB JUNK BOXにてツアー＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞のファイナルを開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。諸法無我。これは仏教において“あらゆる存在には固定的な実体がなく、すべては関係性の中で成り立っている”という考え方を表した言葉であるという。思えば、このたび4月26日にNAGANO CLUB JUNK BOX公演でファイナルを迎えた＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞のタイトルに含