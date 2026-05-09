各界では“小柄”な2人が苦境では諦めずに続けられた理由とは試合で負けてしまった時、大きな怪我を負ってしまった時、練習の成果がなかなか出ずに行き詰まってしまった時。部活やスポーツに励む場面で、誰もが一度は心が折れそうになった経験を持っているだろう。体格の大きな相手から痛快な白星を重ねた3代目横綱若乃花の花田虎上（まさる）氏と小結・若隆景もその一人だ。「おっつけ」の名人とも称される2人が心折れそうにな