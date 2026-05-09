各界では“小柄”な2人が苦境では諦めずに続けられた理由とは

試合で負けてしまった時、大きな怪我を負ってしまった時、練習の成果がなかなか出ずに行き詰まってしまった時。部活やスポーツに励む場面で、誰もが一度は心が折れそうになった経験を持っているだろう。体格の大きな相手から痛快な白星を重ねた3代目横綱若乃花の花田虎上（まさる）氏と小結・若隆景もその一人だ。「おっつけ」の名人とも称される2人が心折れそうになった時、前進し続けることができた原動力とは何なのか。

身長180センチ・135キロ（現役時）の花田氏と183センチ・135キロの若隆景。世間一般では体格の大きな2人だが、190センチ・150キロ超の猛者が居並ぶ相撲界では平均よりも小柄とされる。自分よりも体格の大きな相手に、ただ真っ直ぐぶつかっていくだけでは勝ち目はない。どうやって相手の動きを封じ、どうやって自分の力を最大限に生かすのか。二手、三手先を読みながら戦うスタイルが技巧派と称される所以でもある。

2人に共通するのが「おっつけ」の名手であること。おっつけとは、相手の差し手や突っ張りに対して、伸ばしてきた腕の肘外側を下から絞り上げるように封じる技のことで、攻守ともに大きな威力を持っている。相手の体勢が崩れたところで、畳みかけるように攻め込むスタイルで番付を上げてきた。

若隆景は2023年に右膝に大怪我「また相撲が取れるのか…」

だが、体格の大きな相手との対戦が続けば、体に蓄積されるダメージも大きい。若隆景は2019年十一月場所に新入幕を果たした後、関脇まで昇進して優勝を遂げながらも、2023年三月場所で右膝に大怪我を負って長期休場。「怪我をして、手術を受けた後は足も上がらなくて。『これで本当にまた相撲が取れるようになるのかな』という気持ちがありました」と、不安で落ち着かなかった当時の心境を振り返る。

右脚を自由に動かせない現実を目の前にすると、その先に明るい未来があるとは想像することすら難しい。それでも辛く厳しいリハビリをやり遂げ、怪我から8か月後の十一月場所で幕下として土俵復帰が叶ったのは「家族の存在が一番大きいです」と明かす。

「怪我をしている時も、常に家族の支えがあったので『もう一度、幕内の土俵に戻って、子どもたちや妻に活躍している姿を見せたい』という気持ちでした。家族の支えがあったからこそ『絶対に戻ってやる』という気持ちを持つことができたんだと」

家族のために頑張りたいという気持ちに加え、自分の夢を叶えたいという強い気持ちにも背中を押された。祖父（小結・若葉山）、父（若信夫）、2人の兄（若隆元、若元春）も力士という相撲一家に生まれ育った若隆景にとって、横綱になることは子どもの頃からの夢。負傷前には関脇まで昇進していただけに、大関、横綱も現実的な目標として捉えられていたのだろう。「僕が怪我をしてから、一緒に大関を争っていた力士たちが先に上がっていったので、それにも負けたくないと思って見ていました」と悔しさを力に変えた。

幕下として土俵に戻った後は、十両、幕内から再び三役まで駆け上がり、10日から始まる五月場所は小結として臨む。ここまで決して平坦ではない道ではあったが、「怪我をしている時に携わり応援してくれた人たちのため、自分の目標＝小さい頃からの夢のため、諦めずに続けることができました」と、2つの気持ちを原動力とした。

現役時代は怪我と隣り合わせだった花田氏「人生は演歌だよね」

第66代横綱として曙や武蔵丸らと名勝負を繰り広げた花田氏もまた、怪我と隣り合わせの現役生活を送った。大関から横綱に昇進するまで29場所を要したが、これは史上4位のスロー昇進。思うような結果につながらず、グッと堪える日々も経験している。そんな花田氏は「人生は演歌だよね」と言葉を続ける。

「もうダメだと思う期間が、人生のプラスになる。マイナスになることは絶対にありませんよ。そこで一生懸命に立ち向かっていくことが大切。正直、成功する人は、ごくわずか。100人のうち95人は失敗を経験している。でも、そこから一歩踏み出した先で、絶対にその経験がプラスになるから。日本人はやっぱり演歌なんですよね。僕も最近はBLACKPINKとかも聴くけど（笑）、人生はやっぱり演歌のようにコツコツいくのがいいのかなって、年齢を重ねて思います」

10日から始まる大相撲五月場所。東京・両国国技館を舞台に繰り広げられる15日間の熱闘で、若隆景はどんな演歌を奏でるのか。諦めず前進し続ける姿に耳を傾けたい。



（佐藤 直子 / Naoko Sato）