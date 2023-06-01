岡崎紗絵が、松村北斗主演の7月期ドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）でヒロインを演じることが発表された。松村演じる主人公が25年間片思いを続ける相手役を務める。【写真】岡崎紗絵をもとに生成した“謎の少女”本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片思いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それと