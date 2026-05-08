2026年4月、暗号資産の分散型金融（DeFi）で、大規模なハッキング事件が発生した。 被害を受けたのは、「Kelp DAO（ケルプDAO）」が発行していた「rsETH」という資産である。これは、イーサリアム（ETH）を預けることで発行される「再ステーキング型トークン」の一種で、預けたETHを運用しながら別のサービスでも利用できるようにしたものだ。 攻撃は、「LayerZero（レイヤーゼロ）」と呼ばれる