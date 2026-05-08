6日、マクドナルド公式X（旧 Twitter）がアップした同社の商品「サムライマック」のCM動画が話題になった。 出演しているのはアイドルグループ「＝LOVE」（イコラブ）メンバーの佐々木舞香で、彼女がサムライマックを片手にワンカットでさまざまなポーズを撮る「自撮り風」のCM動画となっている。 だが、動画の佐々木は、ハンバーガーは手にはしているが食べたフリだけするという奇妙な動きをし