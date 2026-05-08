高岡市の体育施設の整備について出町市長は、前市長時代に計画されていた竹平記念体育館の敷地での「サブアリーナ建設」をきょう、正式に撤回しました。一方、新しい市民体育館を高岡スポーツコアの敷地に５年後の利用開始を目指して整備する方針を示しました。高岡市出町市長「（前市長時代の）検討会議で出された答申は尊重しなきゃいけないんですが、ただ一方で選挙で訴えてきて私、今、こういう立場（当選して市