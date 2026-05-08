高岡市の体育施設の整備について出町市長は、前市長時代に計画されていた竹平記念体育館の敷地での「サブアリーナ建設」をきょう、正式に撤回しました。一方、新しい市民体育館を高岡スポーツコアの敷地に５年後の利用開始を目指して整備する方針を示しました。



高岡市 出町市長

「（前市長時代の）検討会議で出された答申は尊重しなきゃいけないんですが、ただ一方で選挙で訴えてきて私、今、こういう立場（当選して市長）になったということはですね、ある意味もっともダイレクトに市民の声をきいた結果だと私は思っている」





高岡市は、老朽化した市民体育館の代替施設として、前市長時代に「新たな総合体育館建設までの対応」として、竹平記念体育館にサブアリーナを整備する計画を示していました。昨年度に行われた基本設計で、整備費の概算は３５億円余りでした。これに対し出町市長はきょうの会見で「二重投資の懸念がある」としてサブアリーナの建設をやめる一方「高岡スポーツコアでの体育館の整備を進めるほうが良いと判断した」と述べました。新たな市民体育館は２０３１年度の利用開始を目指して整備し、整備費は７０億円から８０億円を見込んでいるということです。その後に市の財政状況などをみて、この場所での総合体育館への拡大整備を目指す方針です。また、現在の県営高岡武道館が老朽化しているため、学校再編で空き校舎となる古府小学校の跡地に武道関連施設をいったん整備する方針です。将来は総合体育館への集約を検討するとしています。出町市長のこの方針表明に対し市議会からはきょう「議論なしの発表は遺憾だ」という意見などが出ていて、市当局に説明を求める機会を設けることを検討します。