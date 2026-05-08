自民党県連は、衆院選の比例代表で当選した田畑裕明議員と古井康介議員について、県連の役職には就けないことを決めました。無断・架空の党員登録問題で田畑議員への不信感が根強く残ることを踏まえた対応です。自民党富山県連宮本幹事長「県連の役員にはお２人は入らないと、こういう形にするということで決定をいたしました」これはきょう、冒頭を除いて非公開で開かれた自民党県連の常任総務会で決まりました。田畑議員はおと