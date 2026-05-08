自民党県連は、衆院選の比例代表で当選した田畑裕明議員と古井康介議員について、県連の役職には就けないことを決めました。無断・架空の党員登録問題で田畑議員への不信感が根強く残ることを踏まえた対応です。



自民党富山県連 宮本幹事長

「県連の役員にはお２人は入らないと、こういう形にするということで決定をいたしました」



これはきょう、冒頭を除いて非公開で開かれた自民党県連の常任総務会で決まりました。





田畑議員はおととし、無断・架空の党員登録問題を受けて県連の常任顧問の役職を解任されました。その後、県連が主催する行事には呼ばれず、今年２月の衆院選では富山１区の公認を得られず、比例代表にくら替えして当選を果たしました。今後の処遇について先月、幹部が県議にヒアリングを行ったところ役職への復帰を認めてもよいとの声があった一方、「説明責任が果たされたわけではない」「有権者から批判的な意見がある」などの否定的な声も根強くあったということです。県連はこうした声を踏まえ、同じく比例代表で初当選した古井議員とともに「衆議院の比例代表の当選者」の当面の扱いとして「役職には就けず」「県連主催の行事には必要に応じて参加できる」という方針を決めました。自民党富山県連 宮本幹事長「今日このタイミングで一連の問題については終止符を打たさせていただいて、２度とこんなことがないように、厳正にこれからも対応していきたい」県連は、今月開く定期大会には田畑議員・古井議員の２人を呼んでいるということです。