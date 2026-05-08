ロレックスの中古市場では100万円台から選べるモデルもあれば、250万円を超える高額モデルも存在する。本稿では、シンプルなオイスターパーペチュアル、左リューズ仕様で話題を呼んだGMTマスターII、そして王道ダイバーズであるサブマリーナーを取り上げる。価格によって、それぞれが目指している方向性はまったく異なる。定番、個性、実用性という3つの視点で見ると、ロレックスの世界の広さが見えてくる。今週の「手が届くロレッ