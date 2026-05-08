ご当地キャラやふるさと納税を通して地方創生を図っている高知県須崎市の企業が、滋賀県の和牛を扱う企業と資本業務提携を結びました。資本業務提携が決まったのはしんじょう君の運営や地域活性化事業に取り組む須崎市のパンクチュアルと、海外を含め焼き肉店を展開するほか和牛の輸出を行う滋賀県の総合近江牛商社です。5月7日に東京でセレモニーが行われ両社が書類の確認などを行った後、それぞれが証明書にサインをして契