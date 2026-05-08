水泳選手らが山梨県での屋内「50メートルプール」の建設をめぐり、SNSで発信を行っている。「山なし県に屋内50mプールを作ってほしいです」ミキハウス所属の競泳女子・鈴木聡美選手は2026年5月7日、「代表合宿から帰って、大学のプールに県内の小学生からお手紙が届いておりました」として、小学生の手紙を公開した。写真に写った手書きの手紙には、「神田かんとくとすず木せん手におねがいがあります。山なし県に屋内50mプールを