Jリーグは8日、登録役員の変更と抹消を発表し、徳島ヴォルティスのゲルト・エンゲルス監督の登録を抹消。大谷武文コーチの監督登録への変更を発表した。また選手ではテゲバジャーロ宮崎が福山シティFCへ期限付き移籍するDFキム・ゴンヨンの選手登録を抹消している。