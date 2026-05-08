【新華社文昌5月8日】中国の宇宙貨物船「天舟10号」を搭載した運搬ロケット「長征7号遥11」が8日、海南省の文昌宇宙発射場にある発射エリアへの移動を終えた。打ち上げ施設と設備の状態は良好で、計画通り機能検査や合同テストなどを実施した後、近日中に時機を見て打ち上げる。中国有人宇宙プロジェクト弁公室が明らかにした。これに先立ち、「天舟9号」が6日に宇宙ステーションから離脱し、翌7日に大気圏に再突入しており、