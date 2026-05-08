分析計測機器が、まさかの「手のひらサイズに」……。ターリン・インターナショナルは、島津製作所監修によるカプセルトイ「島津製作所 手のひら分析ラボ」を、5月15日から全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売すると発表しました。ラインアップは全6種類。価格は1回500円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、島津製作所の分析計測機器を約20分の1サイズで再現したミニチュアカプ