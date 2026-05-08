７日、アリポフ首相と握手を交わす李強総理（右）。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月8日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は7日午後、訪中したウズベキスタンのアリポフ首相と北京の人民大会堂で会談した。７日、アリポフ首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）