2026年4月の総選挙の結果、およそ16年ぶりの政権交代を迎えたハンガリー。ロシア寄りの姿勢を堅持してきた前政権の退場により、EUの結束やウクライナ支援への影響に注目が集まります。また、ハンガリーは法人税9％という低税率で知られる「投資誘致国家」。新政権誕生による政治の転換は、この税制にどのような影響を与えるのでしょうか。16年ぶりの政権交代とEUへの影響2026年4月12日に実施された総選挙の結果、ヴィクトル・オル