カリブ海に浮かぶケイマン諸島とバハマは、所得税や法人税が存在しないことから投資家の注目を集める「金融ブラックホール」となっています。両者の税制は投資家にとって確かに魅力的ですが、詳しく調べてみると、税制以外のポイントで大きな違いを発見することができます。本稿では、著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』から一部を抜粋して、税制優遇の観点からみた