占い師の細木数子とは、何者だったのか。社会学者の太田省一さんは「制作者、視聴者の期待に応えるバラエティ能力の高さがあった。さらに、当時の時代背景が彼女をテレビで欠かせない存在にした」という――。写真＝時事通信フォト大相撲モンゴル巡業のエンフバヤル大統領主催歓迎晩さん会に出席した故・細木数子氏＝2008年8月26日、モンゴル・ウランバートル - 写真＝時事通信フォト■ネトフリドラマで描かれなかった細木の一面Ne