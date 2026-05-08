7人組グループ・なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、8日午前0時から配信開始された。今年デビュー5周年を迎えるなにわ男子が贈る新たなド直球関西弁ラブソングとなる。【場面写真】高橋恭平と高橋ひかるの顔が近づいて…『山口くんはワルくない』場面カット同楽曲は6月5日に公開される、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せた絶好調ラブソングで、なにわ男子ら