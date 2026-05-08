なにわ男子、新曲「ビーマイベイベー」先行配信が開始 高橋恭平主演の映画『山口くんはワルくない』主題歌
7人組グループ・なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、8日午前0時から配信開始された。今年デビュー5周年を迎えるなにわ男子が贈る新たなド直球関西弁ラブソングとなる。
【場面写真】高橋恭平と高橋ひかるの顔が近づいて…『山口くんはワルくない』場面カット
同楽曲は6月5日に公開される、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せた絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁歌詞が注目ポイントのひとつ。
さらに、音楽配信スタートと同時にTikTokでも音源配信がスタート。メロディーや歌詞とリンクして楽曲の世界観を存分に表現し、マッチョポーズやギターをかき鳴らすやんちゃでキャッチーなサビの振り付けはSNSでも話題になりそうだ。
なお、同楽曲は6月17日発売のニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）にも収録。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。そんなアニバーサリーアルバムを彩る1曲、「ビーマイベイベー」をアルバムより一足先に配信で楽しむことができる。
【場面写真】高橋恭平と高橋ひかるの顔が近づいて…『山口くんはワルくない』場面カット
同楽曲は6月5日に公開される、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せた絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁歌詞が注目ポイントのひとつ。
なお、同楽曲は6月17日発売のニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）にも収録。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。そんなアニバーサリーアルバムを彩る1曲、「ビーマイベイベー」をアルバムより一足先に配信で楽しむことができる。