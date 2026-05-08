野球塾「PPA」運営の伊藤聡希さん推奨…球に全身の力を伝える「壁押しドリル」守備でアウトを取ったり、ピッチングでストライクを取ったりするには、正しい「投げる動作」が不可欠だ。幼少期に癖のない投げ方を習得できれば、上のカテゴリーに進んでも活躍の場は広がっていく。小学生からプロ選手まで、マンツーマンで投球指導を行う野球塾「PPA（ピッチングパフォーマンスアカデミー）」を運営する伊藤聡希さんは、理想のリリー