8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円安の6万2340円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては493.84円安。出来高は9472枚となっている。 TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62340