日経225先物：8日2時＝790円安、6万2340円
8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円安の6万2340円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては493.84円安。出来高は9472枚となっている。
TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62340 -790 9472
日経225mini 62345 -790 187140
TOPIX先物 3814.5 -32.5 18349
JPX日経400先物 34835 -385 450
グロース指数先物 771 -4 514
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62340 -790 9472
日経225mini 62345 -790 187140
TOPIX先物 3814.5 -32.5 18349
JPX日経400先物 34835 -385 450
グロース指数先物 771 -4 514
東証REIT指数先物 売買不成立
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