　8日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比790円安の6万2340円と急落。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては493.84円安。出来高は9472枚となっている。

　TOPIX先物期近は3814.5ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.99ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62340　　　　　-790　　　　9472
日経225mini 　　　　　　 62345　　　　　-790　　　187140
TOPIX先物 　　　　　　　3814.5　　　　 -32.5　　　 18349
JPX日経400先物　　　　　 34835　　　　　-385　　　　 450
グロース指数先物　　　　　 771　　　　　　-4　　　　 514
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース