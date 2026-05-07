阪神・高橋遥人投手(30)が6日の中日戦で3試合連続の完封勝利を挙げるなど、無双状態の投球を続けている。“遥人フィーバー”の中、X（旧ツイッター）で大バズり中なのが、18年5月30日のソフトバンク戦（甲子園）で打者の柳田悠岐から空振りを奪い、柳田がその鋭い軌道をジェスチャーで示しながら驚きの声を上げている動画。この動画に反応し、「この球審、実は僕です」と7日に自身のXで明かしたのが、同戦で球審を務めた元NP