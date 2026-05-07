お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が7日、MCを務めるABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、第2子誕生をあらためて生報告した。りんたろー。は6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」の番組内で、妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）が女児を出産したことを報告していた。この日の生放送でも祝福されると、「2回も経験させていただいてうれしい限りです」と頭を下げた。2人は22年8