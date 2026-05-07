Osmo Mobile 8P DJIは、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発表した。直販サイトで既に発売開始しており、「スタンダードコンボ」が18,480円、「アドバンストトラッキングコンボ」が25,080円、「クリエイターコンボ」が32,780円。内容物は以下の通り。 Osmo Mobile 8P 「Osmo Mobile 8Pスタンダードコンボ」 18,480円 Osmo Mobile 8P、DJI OM磁気スマートフォンクランプ