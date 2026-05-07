毎年9月に富山市八尾町で行われる「おわら風の盆」で、8月下旬に行われてきた前夜祭の開催が担い手不足などを理由に当面の間取り止めとなることが分かりました。代わりに、行事運営委員会は今年から8月に、特別な鑑賞プランを企画しています。おわら風の盆の前夜祭は、富山市八尾町の11の町が8月下旬に日替わりで踊りを披露してきました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年と21年は本番とともに前夜祭も中止とな