メタプラネットは急伸。商いを伴い底値圏で大陽線を示現している。世界の株式市場がハイテク株を中心に騰勢を強めるなか、このリスク選好のムードが仮想通貨（暗号資産）市場にも波及している。代表的なビットコインの価格は年初の急落以降、６万ドル台を軸にしばらくもみ合っていたが、４月に入って戻りに転じ、足もとは８万ドル台で推移している。メタプラは仮想通貨に投資する「トレジャリー企業」として知られ、