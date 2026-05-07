【「学園アイドルマスター」秦谷美鈴】 11月 発売予定 価格：21,780円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「秦谷美鈴」を11月に発売する。価格は21,780円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」を1/6スケールフィギュア化したもの。制服姿で、優しくほほ笑む姿で立体化され、穏やかでやわらかな表情や風を受けて