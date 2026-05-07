【「学園アイドルマスター」秦谷美鈴】 11月 発売予定 価格：21,780円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「秦谷美鈴」を11月に発売する。価格は21,780円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」を1/6スケールフィギュア化したもの。制服姿で、優しくほほ笑む姿で立体化され、穏やかでやわらかな表情や風を受けてふわりと靡くスカートがさりげない動きなども繊細に表現されている。

指先を絡めた表現や制服のグラデーションで立体感など細部まで造形され、シンプルながら見ごたえある立体化となっている。

「学園アイドルマスター」秦谷美鈴

11月 発売予定

価格：21,780円

スケール：1/6

サイズ：全高約270mm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

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