6日夜、新潟市中央区の神社で火事があり、1人がケガをして病院に搬送されました。 火事があったのは、新潟市中央区古町通2番町の『愛宕神社』です。6日午後11時半ごろ、近くの住民から「建物が炎上している」と消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、愛宕神社のほか少なくとも近隣の住宅など3棟が燃えました。この火事で、90代の女性が避難するときに転倒し、顔から出血して病院に搬送されました。