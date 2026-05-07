L’Arc-en-Cielのベーシストでありリーダーのtetsuyaが率いるLike-an-Angelの公式YouTubeチャンネルが、登録者数100万人を突破した。Like-an-Angelは、L’Arc-en-Cielのコピーバンドを起点に始動し、現在はオリジナル楽曲を軸に独自の進化を遂げたプロジェクトとして活動中だ。昨年夏はインドネシアのジャカルタで開催されたフェス＜LaLaLa Festival 2025＞出演をはじめ、国境を越えて支持を広げているなど、グローバル市場を視野