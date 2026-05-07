L’Arc-en-Cielのベーシストでありリーダーのtetsuyaが率いるLike-an-Angelの公式YouTubeチャンネルが、登録者数100万人を突破した。

Like-an-Angelは、L’Arc-en-Cielのコピーバンドを起点に始動し、現在はオリジナル楽曲を軸に独自の進化を遂げたプロジェクトとして活動中だ。昨年夏はインドネシアのジャカルタで開催されたフェス＜LaLaLa Festival 2025＞出演をはじめ、国境を越えて支持を広げているなど、グローバル市場を視野に入れた展開も加速させている。

同チャンネルでは、オリジナル曲「Angel beside yoU」「Crash to Rise」のミュージックビデオがそれぞれ170万回再生を超えるなど、コンテンツ面でも着実に成果を積み重ねてきた。また、音楽をより多くのリスナーへ届けるため、特定の都市や地域にフォーカスしたプロモーションを展開。アジアをはじめ世界各国へとリーチを拡大してきたことが、登録者数100万人突破という成果につながったとのことだ。

Like-an-Angelは、L’Arc-en-Cielへのリスペクトを礎に、“コピーバンド”という枠を超え、“トリビュートバンド”、そして“パラレルバンド”という独自の立ち位置へと進化を遂げてきた。自らの表現を追求し、進化を続けながら、世界に向けてその音楽を発信していく。

■TETSUYAシングル「何があっても」

2026年7月1日(水)リリース ■＜TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE＞

7月11日(土) 東京 Zepp Shinjuku ■＜TETSUYA Billboard Live Tour 2026＞

9月03日(木) 神奈川 Billboard Live 横浜

9月05日(土) 大阪 Billboard Live 大阪

9月12日(土) 台湾 Billboard Live 台北