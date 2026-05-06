「東京湾カップ・Ｓ２」（６日、船橋）人馬にとってうれしい重賞初制覇だ。４番人気のララメテオが直線一気に突き抜けてＶ。「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権を獲得した。２着に９番人気のクレームドールが入り、１番人気のモエレサワンミヤギは伸びを欠いて３着に敗れた。小雨の降る中で満開の笑顔の花が咲いた。戦前の予想通りのハイペース。中団から後ろを追走したララメテオが勝負