東京湾カップを制したララメテオと初重賞制覇を成し遂げた酒井忍師（左）と池谷匠（中）

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　「東京湾カップ・Ｓ２」（６日、船橋）

　人馬にとってうれしい重賞初制覇だ。４番人気のララメテオが直線一気に突き抜けてＶ。「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権を獲得した。２着に９番人気のクレームドールが入り、１番人気のモエレサワンミヤギは伸びを欠いて３着に敗れた。

　小雨の降る中で満開の笑顔の花が咲いた。戦前の予想通りのハイペース。中団から後ろを追走したララメテオが勝負どころから外めをグーンと加速。直線もその勢いは止まらない。ラスト２００メートル過ぎで馬場のド真ん中から先頭へ。「誰も来ないでくれ！」の鞍上の心の叫びも通じたか、クレームドールの追い上げを１馬身差で完封。ゴール後は何度も何度も相棒の首筋をたたいて、互いの健闘をたたえ合った。

　２０年４月デビューの池谷匠。重賞での騎乗経験自体少ない２４歳は「言葉では言い表せません。ずっと調教にも乗っている馬で勝てたことがうれしいですね」と喜びを全開させた。父は元体操選手の池谷直樹。伯父に池谷幸雄というスポーツ一家に育った。前走のクラウンカップで３着好走。コンビ３度目のチャンスを生かした。「実感がなくて。まだフワフワしてます」とはにかんだ。

　酒井忍師にとっても２３年６月の厩舎開業から初のタイトル。現役時代にはキングセイバーで東京ダービーを勝つなどトップジョッキーとして活躍。「馬場、展開がこの馬には向くと思っていたし、池谷で勝てたことがうれしいね」と笑顔。東京ダービーへの権利を獲ったが「馬優先で」と明言は避けたが、フレッシュなコンビがクラシック戦線に新風を送り込んだ。