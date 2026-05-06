「東京湾カップ・Ｓ２」（６日、船橋）

人馬にとってうれしい重賞初制覇だ。４番人気のララメテオが直線一気に突き抜けてＶ。「第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１」（６月１０日・大井）への優先出走権を獲得した。２着に９番人気のクレームドールが入り、１番人気のモエレサワンミヤギは伸びを欠いて３着に敗れた。

小雨の降る中で満開の笑顔の花が咲いた。戦前の予想通りのハイペース。中団から後ろを追走したララメテオが勝負どころから外めをグーンと加速。直線もその勢いは止まらない。ラスト２００メートル過ぎで馬場のド真ん中から先頭へ。「誰も来ないでくれ！」の鞍上の心の叫びも通じたか、クレームドールの追い上げを１馬身差で完封。ゴール後は何度も何度も相棒の首筋をたたいて、互いの健闘をたたえ合った。

２０年４月デビューの池谷匠。重賞での騎乗経験自体少ない２４歳は「言葉では言い表せません。ずっと調教にも乗っている馬で勝てたことがうれしいですね」と喜びを全開させた。父は元体操選手の池谷直樹。伯父に池谷幸雄というスポーツ一家に育った。前走のクラウンカップで３着好走。コンビ３度目のチャンスを生かした。「実感がなくて。まだフワフワしてます」とはにかんだ。

酒井忍師にとっても２３年６月の厩舎開業から初のタイトル。現役時代にはキングセイバーで東京ダービーを勝つなどトップジョッキーとして活躍。「馬場、展開がこの馬には向くと思っていたし、池谷で勝てたことがうれしいね」と笑顔。東京ダービーへの権利を獲ったが「馬優先で」と明言は避けたが、フレッシュなコンビがクラシック戦線に新風を送り込んだ。