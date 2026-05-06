大塚 愛が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。 （関連：大塚 愛が明かす、デビュー以降の“声の変化”と転機になった洋楽ソング） 今回、大塚が全面プロデュースを行うのは、宮崎県出身のNatsuと沖縄県出身のYunによる現役女子高生2人組ユニット Pasmal（パマル）。ユニット名の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。そこには、“「すごく」