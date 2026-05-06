2026年5月6日の『徹子の部屋』に小林幸子さんが登場。60年超の歌手生活と初の長期休暇。歌への思いを語ります。今回は小林さんがこれまでの歌手人生を語った『婦人公論』2024年10月号の記事を再配信します。*****『紅白』連続出場は33回。大ベテランながら、若い世代にも親しまれる小林幸子さん。ですが、ここまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。心折れずに歌い続けることができた理由は――（構成＝丸山あかね）