「ドクターイエロー」後継車両が2026年10月デビューJR東海は「ドクターイエロー」の後継車両「ドクターS」を2026年10月から投入します。「ドクターイエロー」は幸せの黄色い新幹線とも言われ、非常に高い人気を誇っていますが、後継車両は黄色にはなりません。なぜなのでしょうか。【画像】えっ…！これが「ドクターイエロー」後継車両の外観イメージです「ドクターイエロー」とは、軌道設備や電気設備などの状態を確認する「新