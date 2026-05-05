様々な種類の犬たちが集まって交流を深めるイベントが5日、山形県鶴岡市で開かれました。青空のもと、犬たちは一緒に走ったり遊んだりしながら触れ合っていました。このイベントは、犬とその飼い主たちが交流を深めることなどを目的に4日から2日間の日程で初めて開かれたものです。会場にはフォトスポットや無料のドッグランが設けられ、様々な種類の犬たちが楽しそうに遊んでいました。参加者「待ってました。この日を待ってまし