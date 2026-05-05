Nothing’s Carved In Stoneが4月22日(水)、東京・Zepp DiverCityにてツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Fire Inside Us Tour”＞のファイナル公演を開催した。同ツアーは3月14日の神奈川・Yokohama Bay Hallを皮切りに、Zepp DiverCityまで全国11公演の規模で行われたもの。そのツアーファイナルのレポートをお届けしたい。「ツアーファイナル！ 帰って来たぞ。各地でめっちゃパワーをもらった。ここで全部返すから最後まで一