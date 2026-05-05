開催：2026.5.5 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 0 - 1 [フィリーズ] MLBの試合が5日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとフィリーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 3回表、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打って右中