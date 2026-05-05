“奇跡の39歳”、こどもの日に第1子出産発表 戸田れいが赤ちゃん＆ママになった姿公開
“奇跡の39歳”とも称されるグラビアアイドルの戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を公表した。
【写真】“奇跡の39歳”戸田れいが第1子出身 赤ちゃんショット、ママになった姿も
赤ちゃんの写真やママになった自身のショットを複数添え、「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました」と報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました」「母子共にとても健康です」と伝えた。
病院関係者、ファンに感謝をつづり「先日、無事に退院しまして今は実家で母に思いっきり甘えながらのんびりとした時間を息子と過ごしています」と近況を明らかにした。
ちょうどこどもの日。「出産報告のタイミングを完全に失っていたのでこどもの日に出来て良かったです」とし、「自分より大切なものが出来たというしあわせを噛み締め息子のこれから先の未来をより明るく出来るよう精一杯子育て頑張りたいと思います」としたためた。
戸田は、1987年2月9日生まれ、東京都出身。グラビアなどで活躍し、2023年9月に一般男性との結婚発表。25年12月31日に第1子妊娠を伝えていた。
【写真】“奇跡の39歳”戸田れいが第1子出身 赤ちゃんショット、ママになった姿も
赤ちゃんの写真やママになった自身のショットを複数添え、「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました」と報告。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました」「母子共にとても健康です」と伝えた。
病院関係者、ファンに感謝をつづり「先日、無事に退院しまして今は実家で母に思いっきり甘えながらのんびりとした時間を息子と過ごしています」と近況を明らかにした。
戸田は、1987年2月9日生まれ、東京都出身。グラビアなどで活躍し、2023年9月に一般男性との結婚発表。25年12月31日に第1子妊娠を伝えていた。