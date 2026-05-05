午前8時54分ごろ三陸沖を震源とする最大震度3の地震がありました。県内でも広い範囲で震度1を観測しています。気象庁によりますと震源は三陸沖で震源の深さは約30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されています。この地震で盛岡市などで最大震度3の揺れを観測しています。県内では秋田市や大館市、横手市など広い範囲で震度1を観測しました。この地震による津波はありませんでした。