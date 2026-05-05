日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！第3回で取り上げるのは、己の才覚次第でいくらでも稼げそうな自営業。雇われの身よりもロマンがあるが、その実態やいかに!?【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part3】＊本特集に