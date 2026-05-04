MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！バイクライター界きってのスーパーロマンチスト、さすライダーです。 実は北海道には「1年の間の1ヶ月しか走れない幻の道」とかいう全世界のロマンチストをキュンキュンさせる道がございまして…その名もアイヌ語で「鮭が群来する谷」を意味する「チョボチナイロード」と呼ばれております！ ってことで、おそらく誰もが知りたい「一体なぜ1年のうちの1ヶ月しか走