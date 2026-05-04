俳優の中条あやみさん（29）が2026年4月29日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つキャミドレス姿を披露した。「贅沢な時間でした」中条さんはラルフ ローレン日本上陸50周年記念のイベントに参加したようで、水色のキャミドレスの全身ショットや微笑む姿を投稿した。「世代やトレンドを超えていつまでもブランドが輝き続ける存在に繋がっているのかなと感じられる贅沢な時間でした」と振り返っていた。インスタグ