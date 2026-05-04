【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとショートパンツのセットアップ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】K-POP美女「アニメキャラみたい」圧巻美脚スラリのショーパン姿◆ユンジン、ショーパンから美脚スラリユンジンは「幸運を祈る」「うまくいくことを願う」という意味を持つ中指と人差し指