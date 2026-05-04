LE SSERAFIMユンジン、美脚輝くショーパン×ノースリ姿にファン歓喜「異次元のスタイル」「脚綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとショートパンツのセットアップ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「アニメキャラみたい」圧巻美脚スラリのショーパン姿
ユンジンは「幸運を祈る」「うまくいくことを願う」という意味を持つ中指と人差し指をクロスさせたハンドサインの絵文字と共に、写真を複数枚投稿。へそ出しノースリーブのトップスにハートパンツを合わせたスタイルを披露した。ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿に「異次元のスタイル」「本当に可愛い」「脚綺麗」「アニメキャラみたい」といった反響のほか、本人コメントの絵文字や写真でも披露しているハンドサインからアニメ「呪術廻戦」のキャラクターを想起したといった感想が多数寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ユンジン、ショーパンから美脚スラリ
ユンジンは「幸運を祈る」「うまくいくことを願う」という意味を持つ中指と人差し指をクロスさせたハンドサインの絵文字と共に、写真を複数枚投稿。へそ出しノースリーブのトップスにハートパンツを合わせたスタイルを披露した。ショートパンツからはスラリと美しい脚が伸びている。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿に「異次元のスタイル」「本当に可愛い」「脚綺麗」「アニメキャラみたい」といった反響のほか、本人コメントの絵文字や写真でも披露しているハンドサインからアニメ「呪術廻戦」のキャラクターを想起したといった感想が多数寄せられている。（modelpress編集部）
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